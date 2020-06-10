Умер церковный композитор протоиерей Николай Ведерников

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Церковный композитор, священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Николай Ведерников умер, написал на своей странице в Facebook в среду его внук диакон Никита Ведерников.

"Только что скончался мой дедушка, протоиерей Николай Ведерников. Один день, как и его отец, не дожив до своего 92-го дня рождения. Царствие небесное любимому дедушке и прекрасному искреннему пастырю, более 60 лет посвятившему служению Богу и ближним, сотни людей приведшему к Богу!" - написал он.

Никита Ведерников добавил, что отпевание протоиерея Николая Ведерникова состоится в храме Иоанна Воина на Якиманке в пятницу, 12 июня.

Николай Ведерников родился 12 июня 1928 года в Москве, был рукоположен во священника в 1961 году. В храме Иоанна Воина на Якиманке он служил с 1989 года до отчисления за штат в 2005 году. Будучи композитором, Ведерников написал ряд богослужебных песнопений, среди которых - "Великая ектения" киевского распева, "Благослови, душе моя, Господа", "Единородный Сыне" киевского распева, "Во Царствии Твоем", "Приидите, поклонимся" малого знаменного распева, "Трисвятое" знаменного распева и другие.