В Японии осужденных за преступления на сексуальной почве могут обязать носить GPS-датчики

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Люди, отбывшие в Японии наказание за преступления на сексуальной почве, могут оказаться обязаны носить GPS-датчики, по которым правоохранительные органы смогут отслеживать их перемещение. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в настоящее время такая инициатива, направленная на борьбу с преступниками-рецидивистами, рассматривается местными властями. Японские законодатели также планируют ужесточить наказание за такие преступления для школьных учителей.

По данным Министерства юстиции Японии за 2015 год, рецидив фиксируется у 13,6% осужденных за преступления на сексуальной почве.