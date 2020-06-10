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75-летие Победы

Лукашенко посетит парад Победы в Москве

Лукашенко посетит парад Победы в Москве 24 июня - замглавы МИД РФ Руденко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия75-летие Победы
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