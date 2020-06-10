Парки, детсады и фитнес-клубы откроются в Хабаровском крае 11 июня

ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края откроют в четверг парки, детские сады, фитнес-клубы и другие объекты в рамках смягчения ограничений, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"С 11 июня открываются парки, скверы, набережные (рекреационные и зоны отдыха), детские сады, фитнес-клубы, библиотеки, торговые залы", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что фитнес-клубы смогут работать с загрузкой не более 25%, торговые залы - с учетом того, что на одного посетителя приходится не менее 4 кв. м.

С 18 июня открываются летние веранды кафе и ресторанов. Организации и зоны отдыха были закрыты в крае с конца марта. Глава региона Сергей Фургал ранее сообщал, что 11 июня планируется снять режим самоизоляции. Масочный режим в регионе сохранится.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано свыше 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, 1,4 тыс. человек выздоровели, 18 умерли.