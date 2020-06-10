Суд признал законным отказ Минприроды в согласовании строительства ЖК у "Лосиного острова"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал законным отказ Минприроды России в согласовании строительства жилого комплекса "Сказочный лес" у национального парка "Лосиный остров", следует из карточки дела.

"Заявленные требования ООО "Гранднэкст" оставить без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Власти Москвы выдали застройщику "Гранднэкст", который работает под брендом девелопера Seven Suns Development, разрешение на возведение жилого комплекса "Сказочный лес" на улице Лосиноостровской 30 июня 2018 года. Проект площадью почти 170 тыс. кв. м предполагает возведение четырех корпусов до 26 этажей со школой и детским садом. Строительство жилого комплекса уже ведется, его планируется завершить во втором квартале 2021 года.

Однако Минприроды России отказалось согласовывать строительство, утверждая, что оно запланировано в охранной зоне нацпарка. Застройщик в свою очередь в декабре 2019 года направил иск в суд, пытаясь опротестовать решение министерства.

Второй иск о жилом комплексе

При этом ранее суд признал разрешение на строительство жилого комплекса "Сказочный лес" законным. Опротестовать это решение пыталась администрация "Лосиного острова", обратившись в октябре 2019 года в Арбитражный суд Москвы с заявлением к столичному комитету государственного строительного надзора. "Лосиный остров" настаивал на том, что строительство ведется в 150-метровой охранной зоне от границ национального парка. Кроме того, истец подчеркнул, что строительство не было согласовало с Минприроды России.

Власти Москвы утверждали, что сведения о границах охранной зоны нацпарка "Лосиный остров" отсутствуют на картах правил землепользования и застройки столицы и в Едином государственном реестре недвижимости. При этом текстовое описание границ в решении Мособлисполкома и Исполкома Моссовета от 1979 года не позволяет определить эти границы. Поэтому власти не могли требовать от застройщика дополнительных документов, в том числе согласования Минприроды.

Суд посчитал, что основания для отказа в выдаче разрешения на строительство действительно отсутствовали, а также установил, что "Лосиный остров" подал иск после того, как истек срок на предъявление требований. Поэтому 24 января суд решил заявление администрации "Лосиного острова" оставить без удовлетворения. Национальный парк и Минприроды пытались обжаловать это решение, но Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил решение первой инстанции без изменения.