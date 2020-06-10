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Липецкие власти заявили, что запись со словами Артамонова о ветеранах была смонтирована

Пресс-секретарь главы региона Михаил Шаршаков отметил, что люди, сливающие записи в сеть, уже не знают, к чему прицепиться

ТАСС, 10 июня. Распространяемая в социальной сети аудиозапись с одного из совещаний губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, где он якобы призывает полицию составлять протоколы на ветеранов, является смонтированной из нескольких высказываний на давно прошедшем совещании. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь главы Липецкой области Михаил Шаршаков.

В среду в социальных сетях стала распространяться аудиозапись, на которой глава Липецка Евгения Уваркина и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсуждают, что в Липецке в общественном транспорте ездит много пожилых, хотя в регионе обязательна самоизоляция для людей старше 65 лет. Артамонов на аудиозаписи предлагает городскому отделу полиции начать составлять "протокольчики на ветеранов".

"Старая запись с совещания, где обсуждался масочный режим на транспорте и его соблюдение лицами из группы риска - теми, кто старше 65 лет. Люди, сливающие записи, уже не знают, к чему прицепиться. Занятно, что от простых аудиофайлов они перешли к монтажу, с таким рвением можно любую фразу вывернуть наизнанку и найти в ней негатив. Видимо, слова о том, что коррупционерам не место в области, заставили определенный круг лиц работать активнее", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Михаил Шаршаков.

В Липецкой области режим повышенной готовности введен с 10 марта, с 9 мая - всеобщий масочный режим. С 8 июня регион перешел на первый этап отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Шаршаков добавил, что на том же совещании, с которого в соцсети выложили смонтированный фрагмент аудиозаписи, было принято решение о бесплатном обеспечении пожилых людей масками в автобусах. "На текущей неделе только бесплатных продуктовых наборов было роздано порядка 40 тысяч штук. В том числе пенсионерам и ветеранам", - добавил Шаршаков.

В последние месяцы в Липецкой области часто распространяют аудиозаписи с совещаний главы региона Игоря Артамонова. Так, в начале мая многие СМИ процитировали слова Артамонова о необходимости проводить дезинфекцию для разгона скоплений людей, чтобы они в пандемию боялись выходить из-за отравлений. Затем появилась аудиозапись о том, что Артамонов якобы предложил поменять данные в отчетности по тестированию при коронавирусной инфекции. В этих случаях правительство Липецкой области слова в аудиозаписях также объяснило тем, что они вырваны из контекста.

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