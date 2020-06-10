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Госдума продлила мораторий на штрафы за продажу билетов на транспорте без кассовой техники

Также мораторий распространяется на расчеты в сфере ЖКХ без контрольно-кассовой техники

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о продлении до 1 октября 2020 года моратория на административные штрафы за продажу водителями и кондукторами билетов на общественном транспорте, а также за расчеты в сфере ЖКХ без контрольно-кассовой техники.

Эти нормы должны были заработать с 1 июля, однако теперь их вступление в силу отсрочено на три месяца. Согласно действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, неприменение кассовых аппаратов в установленных законом случаях влечет за собой штраф для должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера расчета при продаже билета, но не менее 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от трех четвертых до одного размера такой суммы, но не менее 30 тыс. рублей. Принятым законом до октября также будет отсрочено введение и ряда других штрафов, связанных с применением контрольно-кассовой техники на транспорте и в сфере ЖКХ.

Помимо этого данным законом ужесточаются санкции для должностных лиц за нарушения правил организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Срок дисквалификации за это составит шесть месяцев, тогда как сейчас от трех до шести месяцев. Такая же норма вводится за невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности и порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов (сейчас до шести месяцев).

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