ВЦИОМ: россияне в среднем состоят в отношениях 21 год

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россияне состоят в отношениях со своей второй половиной в среднем 21 год. Такие данные в среду привел глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе Научного совета, состоявшегося в ТАСС.

Опрос проводился в феврале, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

"Россияне, кто состоит в отношениях, рассказали, что длительность таких отношений составляет в среднем 21 год, довольно значительный срок, - рассказал Федоров. - Конечно, этот срок очень отличается по возрастным группам. В самой старшей из них, 60+, срок отношений максимально значительный - 39 лет. Дальше по мере омоложения он сокращается, но даже в возрастной группе 18-24 - четыре года длительность отношений".

Федоров также привел примеры мест и обстоятельств, где знакомятся пары. "На первом месте по распространенности остается круг друзей (48%). 30% считают, что лучше знакомиться на работе или учебе. 15% знакомятся в клубах по интересам, секциях, курсах, на шестой позиции возникает интернет (12%). Мы видим, что плюрализм большой, потому что даже в транспорте 3% опрошенных думают, что можно знакомиться", - отметил глава ВЦИОМ.