В ВОЗ считают, что иммунитет к коронавирусу может длиться от 6 до 12 месяцев

МАДРИД, 10 июня. /ТАСС/. Иммунитет к новому коронавирусу может длиться от шести месяцев до года. Такое мнение озвучила в среду директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра.

"Это правда, что к другим вирусам того же семейства [иммунитет] длится от нескольких месяцев до года, - отметила Нейра в интервью газете El Economista. - Можно ожидать, что [люди, которые перенесли новый коронавирус, имеют иммунитет] примерно от шести до 12 месяцев".

Что касается возможной повторной вспышки в Европе, она выразила мнение, что при таком сценарии масштаб, вероятно, уже не будет таким большим. Как считает Нейра, вакцина от коронавируса вряд ли появится в текущем году.