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Пандемия коронавируса нового типа

Орловская область продлила ограничения по коронавирусу до конца июня

Глава региона Андрей Клычков заявил, что это позволяет выдвигать требования по обеспечению дополнительных мер безопасности к медицинским, социальным и образовательным организациям

ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Орловской области до 30 июня продлили ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду на заседании регионального оперативного штаба сообщил глава области Андрей Клычков.

"Мы продлеваем режим ограничений до 30 июня. Это позволяет нам выдвигать требования по обеспечению дополнительных мер безопасности к нашим медицинским, социальным, образовательным организациям, а также функционирующим предприятиям", - сказал он.

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Ситуация с распространением коронавируса в Орловской области сложная, но контролируемая, подчеркнул Клычков. Зафиксировано два крупных очага - в областной клинической больнице и психиатрической больнице специализированного типа. Всего к 10 июня выявлен 3 181 заразившийся коронавирусом, из них 1 568 человек выздоровели, 35 умерли.

В регионе перешли к первому этапу снятия ограничений - открыты парки и скверы для прогулок и занятий спортом, рынки и ярмарки. Однако сохранен масочный режим. "Меры, которые мы уже приняли по смягчению ограничений, отменяться не будут", - подчеркнул глава региона.

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РоссияОрловская областьПандемия коронавируса нового типа
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