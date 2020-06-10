Орловская область продлила ограничения по коронавирусу до конца июня

ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Орловской области до 30 июня продлили ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду на заседании регионального оперативного штаба сообщил глава области Андрей Клычков.
"Мы продлеваем режим ограничений до 30 июня. Это позволяет нам выдвигать требования по обеспечению дополнительных мер безопасности к нашим медицинским, социальным, образовательным организациям, а также функционирующим предприятиям", - сказал он.
Ситуация с распространением коронавируса в Орловской области сложная, но контролируемая, подчеркнул Клычков. Зафиксировано два крупных очага - в областной клинической больнице и психиатрической больнице специализированного типа. Всего к 10 июня выявлен 3 181 заразившийся коронавирусом, из них 1 568 человек выздоровели, 35 умерли.
В регионе перешли к первому этапу снятия ограничений - открыты парки и скверы для прогулок и занятий спортом, рынки и ярмарки. Однако сохранен масочный режим. "Меры, которые мы уже приняли по смягчению ограничений, отменяться не будут", - подчеркнул глава региона.