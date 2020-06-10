Орловская область продлила ограничения по коронавирусу до конца июня

ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Орловской области до 30 июня продлили ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду на заседании регионального оперативного штаба сообщил глава области Андрей Клычков.

"Мы продлеваем режим ограничений до 30 июня. Это позволяет нам выдвигать требования по обеспечению дополнительных мер безопасности к нашим медицинским, социальным, образовательным организациям, а также функционирующим предприятиям", - сказал он.