"ВКонтакте" запускает образовательный видеокурс для школьников об IT

"ВКонтакте" запускает образовательный курс об IT для школьников VK Tech | Lessons. Проект содержит цикл видеолекций от сотрудников социальной сети - от дизайна и управления продуктом до аналитики, развития инфраструктуры и рекламных технологий.

"Как правило, на уроках изучают отдельные языки программирования и разные направления в математике - в итоге не очень ясно, как все это связано с конкретными задачами в IT, чем вообще можно заниматься и что именно делать, если, например, хочется работать с интерфейсами. Наш курс призван ответить на эти вопросы и обзорно рассказать обо всех возможных сферах деятельности в IT", - отметила руководитель направления развития бренда работодателя "ВКонтакте" Наталья Танаева.

Лекции будут публиковаться в сообществе VK Tech с 15 июня, посмотреть их сможет любой пользователь соцсети.

Проект адаптирован для учеников средней школы. Как ожидается, курс поможет школьникам с профориентацией.