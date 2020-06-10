Спикер Ивановской облдумы прочитала стихотворение Визбора в рамках акции "Читаем о России"

ИВАНОВО, 10 июня. /ТАСС/. Спикер Ивановской областной думы Марина Дмитриева прочитала стихотворение Юрия Визбора "Россия" в рамках региональной акции "Читаем о России", сообщает в среду пресс-служба областного парламента.

"Данная акция дает прекрасную возможность ощутить свою связь с Родиной через творчество. К тому же, выбирая наиболее близкое для себя стихотворение о России, просматриваешь десятки и сотни произведений, наполняясь их гармониями и смыслами", - цитирует ее пресс-служба.

Местная акция "Читаем о России" стартовала в Ивановской области 8 июня. Прочитать любимые стихи о родине может любой желающий, для этого нужно выбрать любимое стихотворение, записать ролик и выложить его в социальных сетях с хэштегами #люблюРоссию #ДеньРоссии #МыРоссия и #МыВместе.

"К поэтическому марафону уже присоединились поэт и прозаик, обладатель национальной премии "Поэт года" Ян Бруштейн, артистка Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского Элина Манапова, финалистка конкурса "Ивановская красавица" Ирина Прозорова, художник, финалист Всероссийского конкурса "Доброволец России-2018", посол форума "Таврида" в Ивановской области, автор проекта "Портрет ветерана" Елизавета Баранова", - уточнили в пресс-службе.