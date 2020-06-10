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Пандемия коронавируса нового типа

Музей "Кижи" открыл островную экспозицию для туристов

На территории музея посетители должны находиться в масках и перчатках

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июня. /ТАСС/. Музей-заповедник "Кижи" начал снова принимать туристов на одноименном острове в Онежском озере после приостановки работы из-за пандемии коронавируса. Туристы смогут посетить остров, но без осмотра внутренних интерьеров памятников деревянного зодчества, говорится в сообщении, размещенном в среду на официальном сайте музея-заповедника.

"Музей-заповедник на острове Кижи вновь доступен для посещения. С 10 июня приглашаем вас посетить остров Кижи и осмотреть основную экспозицию музея (пока без посещения интерьеров)", - говорится в сообщении.

На территории музея действует масочный и перчаточный режимы, посетителям также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Как рассказали ТАСС в "Кижах", при этом добраться до острова на регулярном общественном водном транспорте - судне на подводных крыльях (комете) или теплоходе - пока невозможно, его деятельность приостановлена из-за пандемии коронавируса. Попасть на Кижи возможно только на частных катерах, которые могут предоставить туристические фирмы.

Как ранее сообщал ТАСС, с 30 мая в Карелии возобновило работу одно из самых популярных мест среди туристов - горный парк "Рускеала". В регионе продолжает действовать правило 14-дневной изоляции для жителей, приехавших из других субъектов РФ.

Заповедник "Кижи" - историко-культурный и природный комплекс. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

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РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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