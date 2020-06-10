Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе заседания оперативного штаба в понедельник прокомментировал инцидент, случившийся в ночь на воскресенье на улице Красной в центре Краснодара. Одна из посетительниц бара, летняя веранда которого возобновила работу в условиях пандемии коронавируса, запрыгнула на припаркованный возле заведения автомобиль ДПС. Следственные органы в Краснодарском крае организовали доследственную проверку.

"Ей оказалась ранее не судимая 23-летняя жительница города Армавира, которая был задержана по месту проживания и доставлена в краевой центр. В отношении правонарушительницы было составлено три административных протокола. По решению Ленинского районного суда города Краснодара, девушке определено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток. Также правонарушительница оштрафована на 2000 рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Девушка привлечена к административной ответственности по статьям "Мелкое хулиганство", "Нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности" и за нарушение правил дорожного движения пешеходом, повлекшее создание помех в движении транспортных средств. Также оценивается материальный ущерб, причиненный ввиду повреждения служебного автомобиля.