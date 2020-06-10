Песков сообщил, что Путин не планирует посещать освящение главного храма ВС РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует 14 июня посещать освящение собора в честь Воскресения Христова в подмосковном парке "Патриот", имеющего статус главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, 14 июня тоже не планирует", - ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин посетить это мероприятие, которое, по данным источника ТАСС в Московской патриархии, перенесено с 22 июня на 14 июня.

Собор Воскресения Христова, возведенный на пожертвования, должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, однако церемония открытия и освящения была отложена из-за пандемии коронавируса. Позднее называлась дата 22 июня, День памяти и скорби, однако, как в среду сообщил ТАСС источник в Московской патриархии, "великое освящение главного храма Вооруженных сил перенесено с 22 на 14 июня".

Высота звонницы собора составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1418 м, по числу дней Великой Отечественной войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.