Для госслужащих в Татарстане отменили санаторно-курортное лечение до конца 2020 года

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Кабмин Татарстана отменил до конца 2020 года санаторно-курортное лечение для государственных и муниципальных служащих. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

"Приостановить до 1 января 2021 года действие постановления Кабинета министров Республики Татарстан... "Об утверждении порядка обеспечения работников государственных и муниципальных учреждений Республики Татарстана санаторно-курортным лечением", - говорится в постановлении.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане выявлено 3 720 случаев заражения коронавирусом, 3 586 человек выздоровели, 10 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.