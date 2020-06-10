{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Для госслужащих в Татарстане отменили санаторно-курортное лечение до конца 2020 года

В регионе выявлено 3 720 случаев заражения коронавирусом

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Кабмин Татарстана отменил до конца 2020 года санаторно-курортное лечение для государственных и муниципальных служащих. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

"Приостановить до 1 января 2021 года действие постановления Кабинета министров Республики Татарстан... "Об утверждении порядка обеспечения работников государственных и муниципальных учреждений Республики Татарстана санаторно-курортным лечением", - говорится в постановлении.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане выявлено 3 720 случаев заражения коронавирусом, 3 586 человек выздоровели, 10 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Петербурга разрабатывают правила соблюдения санитарных норм в заведениях общепита
Как сообщил вице-губернатор города Евгений Елин, это, в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты и технология санитарной обработки помещений
Читать полностью