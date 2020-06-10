Финалист конкурса "Лидеры России" запустила проект по реабилитации пациентов с COVID-19

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Финалист конкурса управленцев "Лидеры России" (специализация "Здравоохранение"), заведующая отделом биомедицинских технологий Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России Ильмира Гильмутдинова запустила с коллегами телемедицинскую платформу Covidrehab, позволяющую проводить бесплатную реабилитацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"У тяжелых и критических пациентов, которые длительное время находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, повышается риск долгосрочных физических и эмоциональных осложнений, проявлений постреанимационного синдрома. Здесь очень важна медицинская реабилитация. Мы создали нашу платформу, чтобы профессионалы в реабилитации могли бесплатно помогать и тем пациентам, кто находится еще на самоизоляции, и тем, кто живет в отдаленных районах страны и не имеет возможность проходить очную медицинскую реабилитацию", - приводятся в сообщении слова Гильмутдиновой. Она отметила, что у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением коронавирусной инфекции после выписки из стационара могут сохраняться кашель, одышка и другие нарушения.

В пресс-службе уточнили, что платформа Covidrehab, запущенная советом молодых ученых Центра реабилитации и курортологии Минздрава, позволяет врачам проводить онлайн-занятия лечебной физкультурой, групповые и индивидуальные психотерапевтические сеансы, а также видеолекции по питанию, наблюдать за состоянием пациентов после выписки из больниц.

"Для занятий пациентам требуются только связь с интернетом и устройство с микрофоном и камерой - мобильный телефон, планшет или компьютер. Набор к нам бесплатный, но осуществляется по предварительному анкетированию. Записаться можно на сайте https://covidrehab.online", - добавила Гильмутдинова.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах, второй проходил в 2018-2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Особенностью конкурса этого года является проведение испытаний по трем специализациям - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".