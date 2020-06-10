В больнице под Белгородом выявили очаг коронавирусной инфекции

ТАСС, 10 июня. Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Гайворонской центральной районной больнице (ЦРБ) Белгородской области, где заражение подтверждено у 17 медработников. Об этом в среду сообщил журналистам региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в Белгородской области выявлено 73 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 3061. Из числа заразившихся выздоровели 1 403 человека, 34 умерли.

"В Грайворонской ЦРБ 17 медицинских работников заболели коронавирусом <...> Из 17 заболевших - два врача, которые госпитализированы и находятся в средней степени тяжести. Остальные 15 человек - это средний и младший медицинский персонал. Они находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей, заболевание у них протекает в легкой форме", - говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.

По его данным, на карантин закрыты терапевтическое, гинекологическое и педиатрическое отделения ЦРБ, в штатном режиме работают хирургия и реанимация. "Пациенты с патологиями по направлениям закрытых на карантин отделений, направляются в ЦРБ в соседние муниципалитеты или в областную клиническую больницу, в зависимости от профиля оказываемой медицинской помощи", - говорится в сообщении оперштаба региона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.