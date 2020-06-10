Оскорбивший соседей в Ярославле глава "Южного водоканала" получил выговор

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Генеральный директор государственного предприятия "Южный водоканал" Игорь Кузнецов, оскорбивший соседей в Ярославле, получил выговор с занесением в трудовую книжку по итогам служебной проверки. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

26 мая губернатор региона Дмитрий Миронов пообещал разобраться в конфликте, который возник между Кузнецовым и жителем Ярославля в одном из дворов города, Кузнецов оскорбил мужчину.

"Генеральному директору госпредприятия "Южный водоканал" Игорю Кузнецову объявлен выговор с занесением в трудовую книжку. Дисциплинарное взыскание назначено приказом департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области", - говорится в сообщении.

В ходе проверки департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области рассмотрел объяснения Кузнецова, кадровую документацию организации, документы из ОМВД России по Кировскому району Ярославля.

"В результате проверки установлено, что гендиректор "Южного водоканала" 25 мая покинул свое рабочее место без согласования с работодателем и в это время стал участником бытового конфликта. Все это произошло в условиях напряженной ситуации, связанной с ухудшением качества питьевой воды в Ростовском районе", - проинформировала пресс-служба.

В соцсетях и СМИ в конце мая появилась видеозапись конфликта во дворе дома в центре Ярославля, где Кузнецов снимает квартиру. Как писали местные СМИ, соседи были недовольны поведением его семьи. Кузнецов рассказал ТАСС, что соседи плохо относились к его жене и детям, проявляли неуважение. Подробности конфликта, попавшего на видео, он комментировать отказался.