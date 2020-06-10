Пандемия коронавируса не привела к сокращению числа доноров крови в Нижегородской области

ТАСС, 10 июня. Пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на прием доноров в Нижегородском центре крови. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Пандемия не повлияла на эту жизненно важную работу. За пять месяцев Нижегородским центром крови принято более 17 000 доноров. Около 1 150 человек стали донорами впервые", - отмечается в сообщении.

В среду донором крови стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он принял участие во всероссийской акции "Мы вместе" и посетил Нижегородский областной центр крови имени Климовой.

"В марте я уже принимал участие в акции по сдаче крови на типирование. Это несколько другая процедура, чем сегодня, но сама идея очень понравилась. Сейчас тоже хороший повод - 14 июня отмечается Всемирный день донора. Сам процесс не вызвал никаких неприятных ощущений", - цитирует Никитина пресс-служба.

В 2019 году кровь и ее компоненты в Нижегородской области сдали более 32 тыс. человек, а общее число донаций превысило 75 тыс.