Дагестанский медвуз планирует увеличить прием абитуриентов в новом учебном году

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ) намерен увеличить прием абитуриентов в 2020/21 учебном году, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"Прием абитуриентов в ДГМУ на 2020/21 учебный год планируется увеличить. Увеличение общего объема контрольных цифр приема по программам специалитета и ординатуры в Дагестанском государственном медицинском университете в рамках исполнения соответствующего поручения президента РФ обговорили 10 июня в ходе встречи председатель правительства Дагестана Артем Здунов и ректор вуза Сулейман Маммаев", - говорится в сообщении.

Премьер-министр региона подчеркнул, что Дагестану необходимо наладить работу по подготовке кадров.

На сегодняшний день общая квота целевого приема на 2020/21 учебный год по программам "Лечебное дело" должна быть доведена до 70%, "Педиатрия" - до 75 %. По программам ординатуры доля квоты целевого приема должна составить 90% от общего количества квоты. "Мы считаем, что цифры эти достижимы, и предлагаем при установлении квоты целевого приема на 2021/22 учебный год увеличить общий объем бюджетных мест по программам специалитета на 20-25%, по программам ординатуры - на 30%", - цитирует пресс-служба ректора вуза.

Маммаев также отметил, что вуз просит о ходатайстве перед Минздравом РФ о возможности выделения целевой квоты для подготовки специалистов для республики по высокотехнологичным направлениям в ведущих медицинских вузах России. Речь идет о подготовке специалистов по таким востребованным в нынешних условиях направлениям, как сердечно-сосудистая и рентгенэндоваскулярная хирургия, неонатология. Ректор вуза подчеркнул, что целевые квоты в ординатуру в этом году в большинстве случаев были предоставлены тем выпускникам вуза, которые работали в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Участвовавший во встрече министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в свою очередь подчеркнул, что Дагестану крайне необходимы специалисты-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи.

Премьер-министр республики со своей стороны подчеркнул, что все озвученные предложения правительство региона проработает и направит в федеральный центр, при этом будет изучена возможность поддержки инициатив на республиканском уровне. "Пройдет какое-то время, и специалисты попадут в систему здравоохранения республики, нам надо будет принять ряд решений, чтобы удержать их в регионе. Начнем с заявки об увеличении квот на подготовку инфекционистов, пульмонологов, анестезиологов, реаниматологов. Ну и давайте подготовим обращение к вузам страны, чтобы принимали наших студентов для подготовки по тем специальностям, которых нет в нашем университете, с гарантией возвращения специалистов в республику и их работы в течение определенного времени в системе здравоохранения региона", - цитирует пресс-служба премьер-министра.

О вузе

Ранее в вузе ТАСС сообщили, что почти 400 студентов Дагестанского государственного медицинского университета задействованы в борьбе против коронавирусной инфекции в регионе. Кроме того, в этой работе принимают участие и сотрудники ДГМУ, которые трудоустроены в больницах.

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, учебная операционная, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.