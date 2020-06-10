Прокуратура Астрахани проверит больницу, где врачам доплатили по 150 рублей

АСТРАХАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Прокуратура Астраханской области организовала проверку по сообщениям в СМИ о федеральных доплатах медикам Икрянинской районной больницы, которые составили 150 рублей. Об этом ТАСС сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что работники скорой помощи Икрянинской районной больницы Астраханской области получили федеральную доплату за работу с пациентами с коронавирусом в размере 150 рублей, а президентские выплаты не получили вовсе.

"Прокуратура Астраханской области организовала проверку по доводам публикаций, в которых говорится о выплатах медицинским работникам", - сообщили ТАСС в прокуратуре.

На невыплату средств, положенных за работу с пациентами с коронавирусом, также жаловались сотрудники трех астраханских больниц. 21 мая председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин распорядился главврачам индивидуально рассматривать каждую жалобу медработников, а также разъяснять сотрудникам порядок начисления каждой положенной выплаты.