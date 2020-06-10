Власти Петербурга разрабатывают правила соблюдения санитарных норм в заведениях общепита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга работает над созданием противоэпидемиологических стандартов, которым будут следовать заведения общественного питания и торговые центры после снятия ограничений. Об этом сообщил в среду вице-губернатор города Евгений Елин.

"Активно работаем над стандартами - то, как надо вести себя в заведениях общественного питания и магазинах крупного формата. Это, в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, технология санитарной обработки помещений. В заведениях общественного питания главный вопрос - как будет осуществляться обработка посуды. Например, обработка [посуды] паром - это недешево. Это предусматривает новую экономическую модель, и нам важно соблюсти баланс", - сказал Елин.

Власти Петербурга планируют разрешить работу торговых центров в последнюю очередь, добавил вице-губернатор. Уже с 15 июня в городе планируется возобновить работу библиотек, мебельных салонов и разрешить спортивные занятия на открытом воздухе, добавил вице-губернатор города. Он подчеркнул, что послабления пока не коснутся торговых центров, которые останутся временно закрытыми.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал в интервью ТАСС о договоренности местных властей с Роспотребнадзором о скорейшем снятии ограничений на работу библиотек, мебельных салонов, фотоателье, бань, парикмахерских и компаний, оказывающих бытовые услуги.

По последним данным, в Петербурге выявили 19 466 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 8 521 человек, умерли 482.