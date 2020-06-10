Польша с 13 июня открывает границы для стран ЕС

ВАРШАВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Польши приняли решения открыть границы, расположенные внутри Европейского союза, которые были закрыты из-за коронавируса. Об этом сообщил в среду на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы приняли решение, касающееся границ, - сказал он. - С 13-го [июня] мы приняли решение открыть границы для стран Европейского союза".

По его словам, в других странах, в частности, в Южной Америке, ситуация с коронавирусом остается сложной. "Поэтому пока мы ограничимся странами ЕС", - указал Моравецкий.

Премьер также сообщил, что 16 июня будет восстановлено международное авиасообщение.

Граница

Из-за эпидемии коронавируса с 15 марта попасть в Польшу могут только граждане страны, иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей. После прибытия в страну необходимо пройти 14-дневный карантин.

Несколько недель назад властями Польши было введено послабление для граждан стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии. Они могут без необходимости прохождения карантина въехать на территорию республики не более чем на 12 часов, чтобы проехать через Польшу к месту проживания. От карантина освобождены жители приграничных регионов, работающие за рубежом, моряки, рыбаки, учащиеся в польских школах и вузах, а также водители грузовиков, перевозящих через границу товары.

К настоящему моменту в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 27 668, 1 191 человек умер, 13 411 пациентов выздоровели.