Онищенко: Россия по интенсивности эпидемии COVID-19 находится на седьмом месте в мире

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Лидерами по интенсивности развития коронавирусной инфекции (COVID-19) стали страны Южной Америки, Россия находится на седьмом месте. Об этом сообщил в среду в ходе российско-белорусской конференции "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению" академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Сейчас интенсивно лидерство захватывают южноамериканские страны, часть южноамериканского континента и Южное полушарие. Перу сегодня по интенсивности [на первом месте] - 618 на 100 тыс. населения, обогнало США. <...> Россия по интенсивности эпидпроцесса находится на седьмом месте", - сказал Онищенко.

При этом по абсолютной численности заболевших лидируют США, Россия находится на третьем месте.

По его словам, с точки зрения контагиозности воздушно-капельных инфекций, способности инфекционных болезней передаваться от больных здоровым, COVID-19 достаточно малоконтагиозная инфекция. "Патогенным воздействием не отличается, может даже более слабый, чем отдельные виды гриппа, потому что 40-60% тех случаев, которые выявляются - это бессимптомное течение инфекции", - добавил Онищенко. Он напомнил, что последние 15-20 лет каждый сезон гриппом болели 700-900 млн человек, однако никогда такого внимания к данной проблеме не было. И это, по его словам, позволяет говорить, что мир "имеет дело с гибридной информационно-эпидемиологической проблемой".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.