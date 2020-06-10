Дрозденко сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Ленинградской области

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Ленинградской области в последнюю декаду стабилизировалась, заболеваемость идет на спад, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеосвязи.

"В последнюю декаду отмечается устойчивая тенденция, связанная с тем, что количество выздоровевших у нас значительно превышает количество заболевших граждан <...> Это позволяет нам говорить о том, что у нас ситуация стабилизировалась, заболевание нами полностью контролируется и даже идет на спад", - сказал губернатор.

Он оценил расходы Ленинградской области на сдерживание коронавирусной инфекции в 4,8 млрд рублей, из них 2,1 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 3 342 человека, выздоровели 2434, умерли 23.