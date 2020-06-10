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Пандемия коронавируса нового типа

Johnson & Johnson начнет испытания вакцины от коронавируса на людях в июле

Клинические испытания планируется начать на 1 045 добровольцах в США и Бельгии

ТАСС, 10 июня. Американский производитель фармацевтических препаратов Johnson & Johnson начнет клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях во второй половине июля 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в среду.

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"Основываясь на достоверности данных доклинических испытаний, которые мы наблюдаем, и на взаимодействии с регулирующими органами, мы получили возможность ускорить клиническую разработку нашей вакцины от вируса SARS-Cov-2 (цифровой код - название вируса - прим. ТАСС)", - заявил глава Johnson & Johnson Пол Стоффелс.

Клинические испытания планируется начать на 1 045 добровольцах в США и Бельгии. Вакцина разработана принадлежащей Johnson & Johnson компанией Janssen Pharmaceutical Companies ("Янссен фармасьютикал кампаниз").

10 мая Стоффелс в эфире телекомпании ABC заявил, что компания рассчитывает в 2021 году получить до 1 млрд доз вакцины от нового коронавируса. На тот момент планировалось приступить к клиническим испытаниям в сентябре и запустить производство в конце 2020 года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 110 тыс. человек. В настоящее время власти американских штатов постепенно смягчают ограничения, введенные в связи с пандемией.

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