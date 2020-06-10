В Крыму до конца недели объявили чрезвычайную пожароопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Чрезвычайную пожароопасность объявили в Крыму с 11 по 14 июня после установления жаркой погоды. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

Погоду на полуострове сейчас определяют тропические воздушные массы, которые принесли жару в выходные дни, сообщается на сайте регионального гидрометцентра. В понедельник на полуострове объявили высокую пожароопасность до пятницы. В пресс-службе республиканского МЧС также сообщили, что число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в пять раз, ландшафтных - на 38%.

"В ГУ МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях от ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" от 10 июня", - говорится в сообщении.

На сайте МЧС по Крыму сообщается, что за прошедшие сутки в регионе ликвидировали 19 пожаров, из них три - в жилом секторе, одно возгорание автомобиля, а также 15 возгораний сухой растительности и мусора. Кроме того, был ликвидирован лесной пожар на площади 215 кв. м. Всего с начала года ликвидировано 1 703 пожара, из них 1 071 - пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Крымские власти с 30 марта ввели запрет на посещение лесов. С 10 апреля на всей территории полуострова также установлен особый противопожарный режим.