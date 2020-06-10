Астраханские медики опровергли информацию о федеральных доплатах в 150 рублей

АСТРАХАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники скорой помощи Икрянинской районной больницы Астраханской области опровергли информацию о надбавках за работу с пациентами с коронавирусом, которые якобы составили 150 рублей. Об этом ТАСС сообщила старший фельдшер Икрянинской ЦРБ Валентина Холкина в среду.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что работники скорой помощи Икрянинской районной больницы якобы получили доплаты за работу с пациентами с коронавирусом в размере 150 рублей, а "президентские выплаты" не получили вовсе. Прокуратура области организовала проверку по данным публикациям.

"Федеральные выплаты мы получили еще после первого приезда Алексея Спирина (на тот момент советник губернатора Астраханской области, 22 мая), региональные еще не получили за май, ждем. Насчет 150 рублей - нас неправильно поняли, говорили о том, что это стимулирующие, которые нам платят в течение года. Несколько месяцев были смешные суммы, по 150 рублей, а потом подняли до 1 000", - сказала ТАСС Холкина.

"Сотрудники получили выплаты в конце мая, на эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено порядка 45 млн рублей", - сообщил ТАСС представитель регионального Минздрава Алексей Васильев.

Как уточнила Холкина, в конце мая также решились вопросы о доплатах водителям 25% ставки за работу санитарами, а также медикам пересчитали больничные листы за простой, на который сотрудников переводили из-за карантина.

В среду министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин встретился с коллективом Икрянинской ЦРБ, он сообщил медработникам, что ситуация с выплатами находится на контроле областного Минздрава и руководства Астраханской области. 21 мая председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин дал распоряжение главврачам индивидуально рассматривать каждую жалобу медработников, а также разъяснять сотрудникам порядок начисления каждой положенной выплаты.