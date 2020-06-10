Первый канал заявил, что погасил задолженность перед "Останкино" за 2019 год

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Первый канал погасил задолженность перед Телевизионным техническим центром (ТТЦ) "Останкино" за 2019 год, платежи в текущем году идут по графику. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе телеканала.

"Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена. В этом году оплата услуг происходит в соответствии со счетами, выставляемыми телецентром за использование его технических средств", - указали в пресс-службе.

РБК в среду сообщило, что ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" впервые назвал размер задолженности своего ключевого подрядчика АО "Первый канал". Данные, по сведениям издания, были приведены в докладе о финансово-экономической деятельности предприятия в 2019 году. Согласно документу, который цитирует РБК, по состоянию на 31 декабря 2019 года "размер дебиторской задолженности "Первого канала" ФГУПу превышал 1,3 млрд рублей, из которых более 1 млрд были просроченной задолженностью".

В пресс-службе ТТЦ "Останкино" ТАСС подтвердили, что Первый канал осуществляет платежи по выставленным счетам.

"В настоящий момент платежи Первого канала идут по согласованному графику", - сказал собеседник агентства.