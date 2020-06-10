Режим всеобщей самоизоляции снимается на Ставрополье с 11 июня

СТАВРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Режим всеобщей самоизоляции прекращает действие в Ставропольском крае в четверг, 11 июня. Глава региона Владимир Владимиров подписал постановление о признании утратившими силу ранее введенных ограничительных мер, в документе отдельно проговариваются меры, которые будут действовать в крае до 1 июля.

Режим всеобщей самоизоляции на Ставрополье был продлен до 14 июня, в регионе действует обязательный масочный режим. Постановление губернатора, опубликованное в среду на официальном интернет-портале правовой информации, снимает все ранее введенные ограничения и устанавливает новый срок действия некоторых из них.

"До 1 июля 2020 года продолжает действовать режим обязательного ношения защитных масок для лица. <…> Кроме того, на этот период сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше и лиц с определенными хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

В крае с 11 июня будут открыты для посещения курортные парки, терренкуры и другие объекты курортной инфраструктуры, снимаются ограничения на посещения кладбищ. Проведение массовых мероприятий в регионе по-прежнему будет запрещено, как и работа парков культуры и отдыха, концертных залов, кинотеатров, музеев, библиотек, бассейнов, фитнес-центров. Исключение будет сделано только для военного парада в честь 75-й годовщины Победы.

Ранее на своей странице в Instagram губернатор края также сообщал о возможности начала в регионе первого этапа снятия ограничений. Работать начнут непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м при условии соблюдения социальной дистанции среди покупателей, откроются летние веранды кафе и ресторанов, уличные спортивные площадки. Возможность снятия части ограничений появилась в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в крае.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 338 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 650 пациентов, умерли 65.