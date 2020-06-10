Лечение плазмой перенесших коронавирус помогло спасти в Петербурге более 30 пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Лечение пациентов с коронавирусом в петербургской больнице при помощи переливания плазмы людей, перенесших это заболевание, спасло 32 человека. Об этом в среду сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Городской больницы №40 Евгений Гарбузов.

"В настоящий момент мы больше месяца используем эту методику лечения, за это время у нас 37 пациентов получили гиперимунную антиковидную плазму. 32 тяжелых пациента из этой группы выжили, есть обнадеживающие результаты. Безусловно, это эффективный вариант лечения, поэтому мы его в настоящий момент активно применяем", - рассказал Гарбузов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Городская больница №40 первая в Петербурге начала применять этот метод лечения. Такая практика также будет распространена в больницах №2 и №20, в больнице Святого Георгия, Мариинской больнице и инфекционной больнице им. Боткина.

Гарбузов отметил, что, как правило, плазму переливают пациентам, которые находятся в тяжелом и средне-тяжелом состоянии. Наиболее эффективно, по его словам, применять переливание в первые 3-7 суток после появления клинических симптомов. "При переливании плазмы мы эффект видим, как правило, на вторые-третьи сутки. Проявляется он снижением симптомов интоксикации, уменьшением лихорадки, улучшением общего самочувствия", - добавил медик.

Гарбузов также добавил, что противопоказанием для такого метода могут быть аутоиммунные заболевания. Кроме того, с осторожностью, по мнению врача, стоит применять переливание для людей с аллергией на белок плазмы и стабилизаторы, которые используют при ее изготовлении.

Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции) - один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 19 466 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения коронавирусом 8 521 человек, умерли 482.