Трутнев поручил подготовить предложения по развитию городской среды в Архангельске

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил врио губернатора Поморья Александру Цыбульскому в течение двух месяцев подготовить предложения по развитию городской среды в Архангельске и представить их в кабмин. Об этом сообщает в среду пресс-служба аппарата вице-премьера.

"Город нужно приводить в порядок. Готовьте видение будущего развития Архангельска, поговорите с ведущими архитекторами, посмотрите, где какие есть земельные участки, где могут быть районы для новой застройки, сколько стоит подвести туда сети. По мере готовности программы, надеюсь это займет не более двух месяцев, жду вас в правительстве РФ", - сказал Трутнев.

Он напомнил, что находящийся в Архангельске Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ) планируется сделать центром компетенций в Арктике. Однако для решения этой амбициозной задачи нужно привлекать соответствующий преподавательский состав, специалистов. "При нынешнем состоянии Архангельска сделать это весьма непросто", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, формирование в Архангельске комфортной городской среды - принципиальный вопрос для развития университета. Вице-премьер добавил, что после получения от властей Поморья предложений по развитию городской среды их планируется обсудить на совещании с участием Минстроя, Минфина, Минвостокразвития РФ.

САФУ был создан в 2010 году на базе Архангельского государственного технического университета и Поморского государственного университета. Университет входит в Евразийскую ассоциацию университетов и Ассоциацию ведущих вузов России. Миссия САФУ как федерального университета напрямую связана с реализацией стратегии развития Арктики и созданием инновационной и кадровой базы для развития Севера и Арктики.