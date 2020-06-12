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Google выпустил дудл ко Дню России

На логотипе изображены жители разных уголков страны, которые играют на музыкальных инструментах и исполняют традиционный танцы
Описание
© Google

Google разместила на стартовой странице своего поисковика дудл в честь Дня России. Его создала художница Олеся Щукина.

На логотипе изображены жители разных уголков страны, которые играют на музыкальных инструментах: свистульке, шаманском бубне, гармони и ложках, а также исполняют традиционные танцы. "По задумке автора праздничный логотип изображает разнообразие народов России и то, что их объединяет, - музыку", - говорится в пресс-релизе корпорации. 

По словам художницы, ее стиль работ сформировался под влиянием советских и французских иллюстраций. Она описывает своих героев как "стилизованных персонажей из геометрических фигур, масс и линий, которые, тем не менее, остаются узнаваемыми характерами". 

День России - государственный праздник Российской Федерации. Он отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

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