В семье погибшего в ДТП с Ефремовым заявили, что не готовы к примирению с ним

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов и его представители не предлагали денежную компенсацию семье курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевших Александр Добровинский.

"Никто не связывался с семьей погибшего: ни сам Ефремов, ни его представители. Насколько я понимаю, близкие Захарова уже не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса", - сказал Добровинский.

Сам Ефремов ранее заявил, что признает вину. Его адвокат Виталий Чернышов, который сейчас вышел из дела, ранее заявлял ТАСС, что артист готов материально помочь семье погибшего.