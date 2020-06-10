{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

В семье погибшего в ДТП с Ефремовым заявили, что не готовы к примирению с ним

Представитель потерпевших отметил, что денег им не предлагали

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов и его представители не предлагали денежную компенсацию семье курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевших Александр Добровинский.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"Никто не связывался с семьей погибшего: ни сам Ефремов, ни его представители. Насколько я понимаю, близкие Захарова уже не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса", - сказал Добровинский.

Сам Ефремов ранее заявил, что признает вину. Его адвокат Виталий Чернышов, который сейчас вышел из дела, ранее заявлял ТАСС, что артист готов материально помочь семье погибшего.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
Пандемия коронавируса нового типа
В Нижегородской области начали принимать доноров, выздоровевших после коронавируса
При этом донор должен выздороветь не менее чем за месяц до сдачи плазмы
Читать полностью