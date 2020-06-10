Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах в условиях пандемии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ намерено пересмотреть стандарты по организации обучения в вузах в условиях пандемии, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Московском международном салоне образования в среду.

"Мы пока намерены побороться с коронавирусом по-серьезному, и исходим из того, что если даже вдруг ситуация будет аналогична той, какой она была в апреле и мае этого года, ну и сейчас, нам надо постараться организовать работу университетов таким образом, чтобы не закрываться на два, три, четыре месяца <…> Рассадка на семинарских занятиях, будут ли в таких условиях лекционные занятия, как это все должно соотноситься с определенными индексами эпидемиологической ситуации на конкретной территории? Вроде бы все это известно по отдельности, но свести это воедино - вот задача, которую мы постарались в последний месяц решить. И если потребуется, то с 1 сентября мы попробуем именно в такой логике организовать [обучение]", - сказал министр.