Моряки из Турции, Грузии и Индии остались без воды и еды на судне в Туапсе

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Экипаж застрявшего с января в порту Туапсе судна "Vega 1" остался без воды и необходимых продуктов. На борту находятся моряки из Турции, Грузии и Индии, сообщила в среду пресс-служба Российского профессионального союза моряков.

По данным профсоюза, государственный портовый контроль задержал теплоход "Vega 1" 31 января 2020 года в порту Туапсе из-за невыплаты зарплаты морякам, а также обнаруженных технических нарушений на судне. За это время российский и международный профсоюзы дважды выделяли средства на покупку еды и воды для экипажа, с моряками работает инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске.

"Буквально сегодня моряки сообщили, что полноценно не принимали пищу три дня, так как продукты, которые закупили на средства, выделенные профсоюзами, закончились. В частности, больше нет растительного масла, соли и воды для приготовления еды. Члены экипажа отметили, что написали об этом в компанию, но там ответили, что ничем помочь не могут", - говорится в сообщении.

По данным профсоюза, судовладелец - турецкая компания Fora Maritime Corporation - также до сих пор не выплатил морякам зарплату, остается и задолженность за стоянку в Туапсе. Часть причитающихся средств экипажу средств выплатил Клуб взаимного страхования "Hanseatic" - 42 тыс. долларов. Общая сумма задолженности по зарплате уже к концу зимы составляла около 60 тыс. долларов, и пока в профсоюзе не видят возможности добиться всех денег для моряков.

"Активно с самого начала в процесс оказания помощи своим гражданам включилось и индийское посольство, что тоже вселило надежду на скорое разрешение ситуации. В середине мая Индия обнародовала программу помощи соотечественникам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом. В ее рамках организуются эвакуационные рейсы в разные страны мира, в том числе и в Россию <…> Возможность оказаться дома у индусов появится только после 15 июня", - говорится в сообщении РПСМ.

По данным пресс-службы, вопрос с репатриацией сотрудников в Турцию и Грузию пока не решен.