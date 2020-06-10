В Брянской области в колонии выявили очаг заражения коронавирусом

ТАСС, 10 июня. Очаг коронавирусной инфекции выявлен в исправительной колонии №1 в Брянской области. Состояние здоровья заразившихся осужденных оценивается как удовлетворительное, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального управления ФСИН.

"В целях предупреждения распространения заболеваемости среди осужденных и сотрудников УИС в ИК-1 УФСИН России по Брянской области, где выявлены случаи острой вирусной инфекции у осужденных, проводится ряд санитарно-противоэпидемических мер. Заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Заразившиеся коронавирусом изолированы на территории колонии и находятся под наблюдением врачей. Помещения исправительного учреждения дезинфецированы, проводится постоянное кварцевание и проветривание. Личный состав и осужденные обследованы, им измеряют температуру. В пресс-службе брянского УФСИН подчеркнули, что все обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

В исправительных колониях Брянской области с 16 марта введен ряд ограничений для профилактики распространения коронавируса. Так, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с родственниками, запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой и тех, кто двумя неделями ранее прибыл из государств с неблагополучной эпидситуацией.

ИК-1 - мужская колония строго режима, расположена в городе Брянске, в ней отбывают наказание около тысячи осужденных.