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Госдепартамент опубликовал ежегодный доклад о религиозной свободе в мире

В документе утверждается, что свобода вероисповедания нарушается в России и Китае

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Госдепартамент в среду опубликовал свой ежегодный доклад о состоянии религиозной свободы в мире. Документ за 2019 год был распространен пресс-службой ведомства.

В нем американское внешнеполитическое ведомство, в частности, утверждает, что свобода вероисповедания нарушается в России и Китае.

В докладе обращается внимание на то, что 18 декабря 2020 года "в соответствии с Законом о международной религиозной свободе от 1998 года <...> госсекретарь вновь включил Россию в специальный список стран, которые осуществляли или допускали серьезные нарушения религиозной свободы". Госдепартамент утверждает, что "власти [России] продолжали [в минувшем году] обвинять группы религиозных меньшинства в экстремизме". Речь, в частности, идет о запрещенных на территории РФ организациях "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и террористической группировке "Хизб ут-Тахрир".

Госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге, посвященном публикации доклада, обратил особое внимание на ситуацию в Китае. "В Китае поддерживаемые государством репрессии против всех конфессий продолжают усиливаться", - утверждал он. "Коммунистическая партия Китая теперь приказывает религиозным организациям слушаться руководства КПК и включать коммунистические догмы в свои учения и религиозную практику", - добавил он.

В то же время госсекретарь на брифинге похвалил власти Узбекистана за улучшение ситуации с религиозной свободой в стране. "В Узбекистане были предприняты шаги для того, чтобы улучшить ситуацию с религиозной свободой, и эти шаги продолжаются", - заявил он. По его словам, в 2019 году власти США не зафиксировали в стране ни одной операции правоохранительных органов, которая была бы направлена против "незарегистрированных религиозных групп", тогда как в 2018 году их было 114, а в 2017 году - 240.

О докладе

Доклад о свободе религии в мире составляется внешнеполитическим ведомством США на основании национального Закона о международной религиозной свободе от 1998 года. На основании выводов, содержащихся в этом документе, госсекретарь США может готовить рекомендации о включении тех или иных стран и организаций в черный список наиболее злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций. МИД России, комментируя в прошлом эти доклады Госдепартамента, отмечал их тенденциозность и предвзятость.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ранее, комментируя критику США в отношении религиозной свободы в Китае, заявлял, что подобное поведение Вашингтона является "пренебрежением правды". По его словам, правительство КНР защищает свободу религиозных убеждений всех граждан.

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СШАУзбекистанРоссияКитайПомпео, Майкл (Майк)
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