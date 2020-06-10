Посольство России в Швеции находится в контакте с россиянкой, у которой изъяли ребенка

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российское посольство в Стокгольме направило запрос властям Швеции в связи с изъятием у проживающей в стране россиянки Елены Шишиной годовалого ребенка, диппредставительство находится в контакте с женщиной. Об этом заявил в среду ТАСС представитель посольства Дмитрий Крылов.

"Мы направили запрос шведским властям. Мы связались с матерью, у нее есть адвокат", - сказал он.

По данным РЕН ТВ, соцслужбы Швеции изъяли у россиянки Елены Шишиной дочь и поместили ее в приют якобы из-за того, что та решила обследовать своего заболевшего ребенка в РФ.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в посольство РФ в Швеции для выяснения обстоятельств этого дела. По данным пресс-службы омбудсмена, у Шишиной и дочери двойное гражданство (России и Швеции), на данный момент ребенок находится в замещающей семье.