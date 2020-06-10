Глава Ленобласти обратился к президенту за финансированием на новую областную больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обратился к главе государства с просьбой о софинансировании строительства областной детской больницы, которая сейчас располагается в здании XIX века.

"Наша детская больница находится на территории Петербурга в здании 1876 года и разместить современное оборудование там очень сложно. Я прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение правительству рассмотреть возможность софинансирования. Это знаковый объект", - процитировали Дрозденко в пресс-службе правительства региона. На строительство здания необходимо 12 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, новое здание для областной больницы планируется построить в Сертолово. Там уже заканчивается первый этап стройки - взрослую и детскую поликлиники, а также диагностический центр планируют ввести в августе. Бюджет первого этапа составил 3,2 млрд рублей.

Глава государства ответил, что направит вопрос о софинансировании проекта курирующему вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.