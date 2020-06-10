Главные мероприятия по случаю 100-летия Чувашии перенесли на август

ТАСС, 10 июня. Власти Чувашии перенесли на август основные мероприятия, запланированные в июне в связи со 100-летием республики. Об этом в среду сообщила ТАСС заместитель председателя кабинета министров Чувашии Алла Салаева.

"В июне юбилей чувашской автономии пройдет в усеченном формате без проведения массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. На август перенесут большинство культурных событий, чтобы они прошли в привычном формате", - сказала собеседница агентства.

Основные праздничные мероприятия будут совмещены с днем города Чебоксары, который празднуется на третьей неделе августа. По словам Салаевой, к этому времени, по прогнозам экспертов, республика должна выйти из третьего этапа снятия ограничений. Она уточнила, что многие мероприятия, запланированные на июнь, пройдут в онлайн-режиме, это, прежде всего, флешмобы, фотоакции, конкурсы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, в День Республики - 24 июня - пройдет заседание Высшего экономического совета, где представят программу социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет. В этот день также состоится открытие обновленной после реконструкции Красной площади в Чебоксарах, а в Красных Четаях после ремонта откроют Площадь Победы и пешеходную аллею. В Национальном музее 24 июня запланировано открытие выставки национального костюма "Золотая россыпь веков".

Празднование продолжится 13 августа, когда откроется театр под открытым небом, в котором зрители представят мюзикл "Нарспи". На берегу Волги 14 и 15 августа пройдет фестиваль классической музыки "Берег классики". Фестиваль "Т ван Ат л" и всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства "Русь мастеровая" пройдут 16 августа на Творческом бульваре в центре Чебоксар. Вечером в этот же день на обновленной Красной площади состоится театрализованное представление, выступление звезд эстрады, световое и лазерное шоу, гала-концерт международного фестиваля фейерверков "Асамат". Чебоксарский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 25 августа.

Чувашская автономная область была образована 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую АССР, 19 октября 1990 года - в Чувашскую ССР. 13 февраля 1992 года Верховный совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику. С 9 июня 2001 года наименование субъекта - Чувашская Республика - Чувашия.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.