Торговые центры и летние веранды могут открыться в Подмосковье перед выходными

"Нам осталось открыть торговые центры и летние веранды [кафе и ресторанов]. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведем консультации с санитарным врачом", - сказал он.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Торговые центры (ТЦ) и летние веранды кафе и ресторанов в Московской области могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24" .

Воробьев добавил, что власти смотрят на "индекс репродукции" коронавируса, чтобы снять эти ограничения. "Внимательно изучаем цифры, чтобы дать возможность и экономике, и сфере услуг вернуться к нормальной жизни", - отметил губернатор.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация начала улучшаться. Всего выявлено 46 457 случаев заражения, выздоровели 13 419 человек, умерли 622. Число выздоровевших за сути впервые превысило число заразившихся и составило 747 человек против 735 соответственно.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, а позднее и ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать, и сейчас уже открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры и библиотеки - на выдачу книг. Кроме того, заработали парикмахерские, салоны красоты и бани.