Потерявшая троих детей при пожаре семья из Ярославской области получит новый дом

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Многодетная семья Громовых из Угличского района Ярославской области, потерявшая троих детей при пожаре в частном доме в конце мая, получит новый дом, купленный на средства из резервного фонда региона. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Семья из Угличского района, которая потеряла при пожаре троих детей и осталась без крыши над головой, готовится переезжать в новый дом. 700 тыс. рублей на его покупку выделили из резервного фонда области. Новое жилье Громовы выбрали сами, подходящий дом нашелся в селе Дивная Гора, которое гораздо ближе к Угличу, чем деревня, где они жили раньше", - написал Миронов.

По его словам, в доме три комнаты, есть центральное водоснабжение, приусадебный участок. В селе Дивная Гора есть школа, детский сад, ФАП, клуб - необходимая для многодетной семьи инфраструктура. У семьи Громовых осталось пятеро детей.

"Сейчас волонтеры помогают погорельцам сделать косметический ремонт. Благотворители купили мебель, сочувствующие собрали деньги, пострадавшим помогают всем миром. Спасибо жителям области за милосердие. Благодаря вашей заботе и отзывчивости, семье будет чуть проще пережить свою страшную трагедию", - добавил Миронов.

Пожар в частном жилом доме произошел 23 мая, погибли трое детей и 68-летняя женщина, которую приютила семья. Отца и пятерых старших детей в момент пожара не было дома, мать находилась в теплице рядом с домом. Огонь уничтожил постройку на площади 60 кв. м. Управление СК по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").