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В Ростове-на-Дону приступили к масштабной санитарной обработке

В управлении информационной политики правительства региона отметили, что решение о масштабной дезинфекции общественных пространств ранее принял губернатор области Василий Голубев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Санитарная обработка в Ростове-на-Дону, направленная на профилактику распространения коронавируса, будет продолжаться три дня, сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

"10 июня санитарная обработка прошла в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах города. В четверг работы по дезинфекции пройдут в Ворошиловском, Первомайском и Пролетарском районах, а в пятницу - в Советском и Железнодорожном районах города", - сказал Артемов.

В управлении информационной политики правительства региона отметили, что решение о масштабной дезинфекции общественных пространств ранее принял губернатор области Василий Голубев. В санитарной обработке принимают участие специалисты МЧС России, областных и муниципальных служб экстренного реагирования.

Дезинфекция общественных пространств в муниципальных образованиях региона началась 4 апреля, напомнили в управлении информполитики. На минувшей неделе проведена санитарная обработка 41 тыс. общественных пространств, в работах задействованы 874 человека и 399 единиц техники.

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