Минтранс дистанционно проследит за выполнением эпидемиологических правил автоперевозчиками

МОСКВА, 10 июня./ТАСС/. Минтранс РФ с помощью цифровых технологий будет дистанционно контролировать выполнение пассажирскими автоперевозчиками санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении министерства.

"Для недопущения халатного исполнения санитарных правил и рекомендаций нами будет организован соответствующий контроль. При этом будет применяться современный подход, основанный на использовании информационных систем и автоматизированной передаче данных", - отметил замминистра Алексей Семёнов, слова которого приводятся в сообщении Минтранса.

При этом в министерстве отметили, что на сегодняшний день одним из самых действенных методов для борьбы с распространением коронавируса является аэрозольная обработка.

По словам замруководителя Ространснадзора Валерия Куликова, с 21 мая территориальными подразделениями Госавтодорнадзора было проведено 479 проверок соблюдения методических рекомендаций. Из них 88 - совместно с Роспотребнадзором. "Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос объединения информации о проверках и выявленных нарушениях в системе мониторинга проводимых мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями", - уточнил он.

Как сообщалось ранее, Минтранс РФ разработал и согласовал с Роспотребнадзором методические рекомендации по санитарной безопасности автомобильного и городского общественного транспорта в условиях пандемии коронавируса. Так, министерство рекомендовало водителям измерять температуру перед началом рабочей смены, а также носить маски, перчатки и регулярно использовать антисептические средства. Кроме того, необходимо проводить профилактическую дезинфекцию транспортного средства.