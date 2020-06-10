ВОЗ: низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестами

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. Однако объясняет это в том числе быстрым осуществлением большого числа тестов на наличие инфекции. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В России "осуществляется много тестов [на коронавирус], и это тестирование проводится очень и очень быстро". В ситуациях, когда тестируется много людей можно видеть "относительно низкий уровень смертности", отметил он.

ВОЗ разработала и разослала странам стандартные рекомендации по сертификации летальных исходов в случае COVID-19. Однако, по словам директора, это - "сложная" процедура, поскольку бывают "сопутствующие условия", касающиеся причин смерти, "и это может интерпретироваться разными путями". Райан не считает, что такая интерпретация осуществляется врачами "негативным способом и в систематической манере".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения журналистов телеканала CNN о занижении данных о смертности в России от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. В интервью телеканалу, которое вышло в эфир во вторник, в ответ на реплику журналиста о том, что указанная статистика якобы может быть заниженной, поскольку в РФ от данного заболевания умирает меньше людей, чем в ряде других стран, Песков подчеркнул: "Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?" Говоря о количестве выявленных в РФ случаев заражения, Песков констатировал: "В нашей стране проводят как можно больше тестов на коронавирус. Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете [случаев заражения]".