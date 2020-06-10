Власти Калининградской области: данные литовских СМИ о коронавирусе в регионе некорректны

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области считают данные некоторых литовских СМИ о том, что заболеваемость коронавирусом в регионе растет в три раза быстрее, чем в Литве, некорректными и несоответствующими действительности. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

В среду портал DELFI, ссылаясь на оценки представителей Литовского университета наук о здоровье (ЛУНЗ) и Литовского института энергетики (ЛИЭ), сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Калининградской области превышает заболеваемость в Литве почти в три раза, и связал это с большими потоками людей, прибывающих в область с остальной территории России.

"Эти заявления достаточно голословны, потому что никаких цифр эти эксперты не приводят. Кроме того, Литва - это отдельно взятая страна, а Калининградская область - субъект Федерации, и сравнивать в принципе субъект федерации с отдельной страной некорректно", - сказал Лысков.

Собеседник заметил, что статистические данные по заражению коронавирусом в Литве, которые приводятся в сообщении СМИ, практически совпадают с теми, которые фиксируются в Калининграде. При этом он подчеркнул, что уже два дня подряд количество вылечившихся и выписанных из больниц после заражения коронавирусом в области почти в два превышает число новых случаев заражения. "Например, в среду в области выявлено 46 новых случаев заражения, а выздоровели и выписаны из больниц 75 человек", - отметил он. "Калининградская область была готова к пандемической волне гораздо больше, чем Литва, в том числе за счет подготовки и модернизации системы здравоохранения к чемпионату мира по футболу 2018 года", - заметил собеседник, добавив, что ситуация с инфекцией в регионе "абсолютно точно соответствует эпидемиологическому прогнозу". "У нас нет веерного распространения инфекции", - сказал собеседник, отметив, что очаги, которых не много, фиксируются в трудовых коллективах, либо в кругу семей.

Заявления о притоке зараженных коронавирусом в регион с основной территории страны также "не соответствуют действительности", отметил Лысков, напомнив, что с 6 апреля прекращено железнодорожное сообщение области с российским регионами, а через границы Польши и Литвы, которыми окружена область, возможно движение только грузового транспорта. Главными воротами области остается аэропорт Храброво, отметил собеседник. "Количество рейсов в аэропорт Храброво снизилось почти в два раза, и пассажиропоток сократился", - отметил он. При этом все прибывающие в регион обязаны пройти через двухнедельную самоизоляцию, поэтому заявления о массовом завозе инфекции в регион из-за его пределов несостоятельны, добавил он.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в Калининградской области выявлено 1 904 случая заражения. Выздоровели и выписаны из больниц 992 человека, умерли 32, остаются под медицинским наблюдением 4 586 человек.