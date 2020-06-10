Зампостпреда РФ считает, что удаленный режим работы в ООН полностью себя не оправдал

ООН, 10 июня. /ТАСС/. Работа ООН в формате онлайн в полной мере себя не оправдала. Об этом заявил в среду заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков на проходящем в видеоформате заседании Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).

"Полагаем, что ни у кого не осталось иллюзий в том, что режим работы онлайн не в состоянии полноценно заменить традиционную модель ведения переговоров, - отметил он. - Как представляется, в контексте ООН и многосторонних дискуссий диджитализация в большей степени себя не оправдала".

Он выразил мнение, что именно из-за невозможности ведения переговоров в очном формате делегациям не удалось в полной мере согласовать проект резолюции ЭКОСОС по гуманитарному сегменту, который бы отвечал интересам абсолютного большинства стран. "Предлагаемый к принятию проект резолюции является весьма болезненным компромиссом, - подчеркнул дипломат. - Вместе с тем, наша делегация выступает в поддержку резолюции и надеется на более плотный диалог с партнерами в следующем году".

ООН с середины марта ограничила личное присутствие в здании штаб-квартиры лишь первостепенным персоналом секретариата. Все заседания Совета Безопасности, Генассамблеи и ЭКОСОС уже почти три месяца проходят по видеосвязи. Действующий формат работы в ООН сохранится как минимум до конца июня.