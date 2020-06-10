Вывозной рейс из Дубая с российскими туристами приземлился в Казани

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с гражданами РФ, вылетевший в среду из аэропорта Дубай, приземлился в Казани, свидетельствуют данные авиационного портала flightradar24.com.

"Landed (приземлился, - прим. ТАСС) 21:18", - говорится на странице портала.

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что вывозной рейс U6-3806 доставит российских граждан из Дубая в Казань и Екатеринбург. Самолет вылетел из аэропорта Дубай в 17:46 по местному времени со 160 пассажирами на борту. Среди них 99 пассажиров летят до Казани и 61 - до Екатеринбурга.

Россия из-за пандемии с 1 февраля поэтапно ограничивала международное авиасообщение, с 27 марта были закрыты все рейсы за рубеж, за исключением вывозных, грузовых и почтовых. Росавиация сформировала график вывозных рейсов для россиян из-за рубежа до 16 июня.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.